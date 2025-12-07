Omaggio ai palombari Inaugurata una statua
Dopo 95 anni, oggi 7 dicembre, il ricordo della tragedia sul lavoro che costò la vita ai concittadini palombari Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini e al marinaio Romualdo Cortopassi, imbarcati sull’Artiglio, è più che mai viva e presente. La cerimonia della consegna del dodicesimo premio Artiglio alla loro memoria è stata partecipata come mai. Nella sala di rappresentanza del Club Nautico Versilia c’erano familiari dei Caduti, autorità, rappresentanze di enti e associazioni aventi legami stretti con il mare e con il suo “mondo”, e tante persone che hanno voluto testimoniare con la loro presenza un legame vero con i palombari di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
