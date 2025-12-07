‘Olio Nostrum’ a Piedimonte Matese | la terza edizione è un successo

Tempo di lettura: 2 minuti L’ ISISS di Piedimonte Matese ha ospitato la terza edizione di “Olio Nostrum”, l’evento dedicato alla valorizzazione dell’olio casertano, organizzato da Coldiretti Campania, Aprol Campania e Coldiretti Caserta. La giornata ha visto la partecipazione di tredici aziende produttrici, che hanno presentato i loro oli extravergine di oliva ai giudici del Panel della Camera di Commercio di Caserta, guidati da Marialuisa Ambrosino. La sessione di assaggio ha decretato vincitrice l’azienda Koinè di Benedetta Cipriano, seguita da Ragozzino De Marco Giovanni e Monte della Torre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Olio Nostrum’ a Piedimonte Matese: la terza edizione è un successo

