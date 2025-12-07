Oleggio Magic Basket batte Bocconi Sport
Nell'undicesima giornata di campionato di serie B interregionale l' 80-74 e conquista altri due punti importanti.Oleggio in campo con Costaglione, Toffanin, Jovanovic, Restelli e Niang; Bocconi con Akartuna, Bellora, Valentini, Fontana e Infante. L'inizio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oleggio Magic Basket, vittoria contro Bocconi Sport per 80-74 - facebook.com Vai su Facebook
"OLEGGIO RUGBY A.S.D" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Oleggio Magic Basket batte Bocconi Sport - Nell'undicesima giornata di campionato di serie B interregionale l'Oleggio Magic Basket batte Bocconi Sport 80- Da today.it