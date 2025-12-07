Ok dal ministero | ecco oltre 6 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Sicilia

Palermotoday.it | 7 dic 2025

In arrivo oltre 6 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Sicilia, che si sono aggiudicate 5 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa. A livello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

