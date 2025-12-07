Ogni cella sovraffollata rappresenta un fallimento umano e istituzionale

7 dic 2025

La Camera Penale di Piacenza, recependo anche le recenti osservazioni espresse dalla vicina Camera Penale di Parma, manifesta grande preoccupazione per la situazione di grave e perdurante sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari italiani.Per queste ragioni rilancia «l’allarme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

