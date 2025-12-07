Oggi si chiude il Mondiale di Formula 1 più emozionante degli ultimi anni

Oggi ad Abu Dhabi non si chiude solo la stagione 2025 di Formula 1. Si chiude un’era e si scrive una pagina che raramente vediamo nel mondo del motorpsort. Mondiali così aperti, così imprevedibili, così appassionanti capitano poche volte, e quando succedono restano impressi nella memoria di tutti. Gli appassionati ricordano ancora il 2021, quando Hamilton e Verstappen arrivarono all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi con gli stessi punti e ogni curva, ogni sorpasso, ogni strategia contava come mai prima. Una stagione che ancora oggi divide e appassiona, perché il titolo finì nelle mani di Verstappen in circostanze controverse, tra colpi di scena e decisioni che hanno segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Oggi si chiude il Mondiale di Formula 1 più emozionante degli ultimi anni

Approfondisci con queste news

Anche oggi si chiude la nostra tavola piena di sorrisi, sapori e belle storie… e con questa puntata salutiamo anche la settimana! Ci rivediamo lunedì, sempre qui, sempre insieme… nel frattempo vi auguriamo un buon weekend ricco di calore, relax e magari - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi: a che ora e dove vederle in diretta - Nell'ultimo appuntamento della stagione Lando Norris (McLaren), Max Verstappen e Oscar Piastri si giocano il titolo iridato ... Lo riporta today.it

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, Norris secondo! GP Abu Dhabi 2025 (oggi 6 dicembre) - Diretta Formula 1 qualifiche GP Abu Dhabi 2025 live streaming video, oggi sabato 6 dicembre: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net scrive

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video GP Abu Dhabi 2025: Norris sempre il più veloce! (5 dicembre) - Diretta Formula 1 prove libere GP Abu Dhabi 2025 live streaming video tv oggi 5 dicembre: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni. Secondo ilsussidiario.net

Formula 1 oggi, prove libere e qualifiche Sprint del Gran premio del Qatar: gli orari e dove vederle in diretta - Quando mancano due weekend al termine della stagione il Mondiale si è riaperto a Las Vegas con il successo di Max Verstappen (Red Bull) ... Scrive today.it

Formula 1, Gp Abu Dhabi - Le qualifiche in diretta - Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le qualifiche dell'ultimo Gran Premio dell'anno, che assegne ... Riporta msn.com

Il Mondiale di Formula 1 è ancora da decidere, a una gara dalla fine - Verstappen ha vinto a sorpresa in Qatar, e nell'ultimo Gran Premio si contenderà il titolo con i due piloti della McLaren ... Secondo ilpost.it