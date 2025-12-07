Oggi 7 dicembre Sant’Ambrogio | l’amato Vescovo di Milano dotto e coraggioso

Grande e famoso vescovo di Milano e Dottore della Chiesa, dotto e coraggioso, sant’Ambrogio è un santo molto venerato certamente nella chiesa meneghina e non solo. A Milano, il 7 dicembre, giorno in cui si ricorda sant’Ambrogio è festa. È il patrono della città lombarda, ma anche Dottore della Chiesa per l’apporto che ha dato. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

