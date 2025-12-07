Oestersund Giacomel sfiora il podio nell’inseguimento | vince il francese Maillet
In Svezia, nella prima tappa di coppa del Mondo, il trentino è autore di un'ottima prova, arrivando a sparare nella serie finale per vincere. Vittozzi chiude undicesima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel debutta nel format meno congeniale
LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole stupire nel format meno congeniale
LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: sarà sfida Laegreid-Perrot? Giacomel outsider di lusso
Grande prova di Giacomel nell’inseguimento a Oestersund: quarto posto e conferma del suo ottimo inizio di stagione, vittoria di Fillon Maillet. Leggi le news: https://tinyurl.com/y647b69h #wearefisi #fisinews - facebook.com Vai su Facebook
Giacomel nelle prime tre gare di Kontiolahti 2024-25: 29-13-23. Giacomel nelle prime tre gare di Oestersund 2025-26: 7-8-4. Vai su X
Tommaso Giacomel sale di colpi e sfiora il podio nell’inseguimento di Oestersund. Primo squillo di Fillon Maillet - 5 km pursuit maschile che chiude la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena ad Oestersund, ... Scrive oasport.it
Biathlon: Fillon Maillet vince la Pursuit di Oestersund, Giacomel ottimo quarto - Il francese conquista la prima vittoria individuale francese della stagione e precede Samuelsson mentre Botn si conferma sul podio. Come scrive neveitalia.it
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole la rimonta da podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo inseguimento maschile di Biathlon di ... Lo riporta oasport.it