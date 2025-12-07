Odgaard risponde a Isaksen | il Bologna torna da Roma con un buon punto
Botta e risposta tra Bologna e Lazio, che si sfidano a viso aperto e alla fine devono accontentarsi di un punto a testa. Un buon pareggio per i felsinei, bravi a rimettere immediatamente in equilibrio la partita dopo il vantaggio capitolino firmato da Isaksen. Menzione speciale per Ravaglia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
