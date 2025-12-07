Occupazione giovanile | Rilanciamo l’alternanza

GROSSETO In Italia sono 1,4 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni che non studiano e non lavorano: il 23,4%, contro una media europea del 13,9%. Dati che preoccupano anche la Maremma, dove il fenomeno dell’inattività si somma all’invecchiamento della popolazione, mettendo a rischio la tenuta economica del territorio. A sottolinearlo è Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, commentando il documento che l’associazione nazionale ha presentato alle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera nell’ambito della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale per il contrasto all’inattività giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occupazione giovanile: "Rilanciamo l’alternanza"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Occupazione giovanile italiana. Se i talenti bisogna prenderli e non perderli. triesteallnews.it/2025/12/occupa… Vai su X

Agroalimentare italiano: settore trainante e leader in Europa. Presentato al Masaf il Rapporto Agroalimentare ISMEA 2025 Dal Governo 15 miliardi di euro in tre anni per rafforzare filiere, innovazione e occupazione giovanile nel settore agricolo. Continua a le - facebook.com Vai su Facebook

Occupazione giovanile: "Rilanciamo l’alternanza" - Tra le proposte avanzate dall’associazione di artigiani: la decontribuzione totale per i primi tre anni di apprendistato nelle microimprese – che permetterebbe un ingresso più agevole per i giovani – ... Come scrive lanazione.it

GIOVANI & LAVORO/ I dati sull’occupazione da far conoscere a Landini, Schlein & C. - Quando la Marina israeliana intercettò il battello che ospitava Greta Thunberg in versione “Free Palestine”, i militari obbligarono l’equipaggio a vedere le foto del massacro del 7 ottobre perché si ... Da ilsussidiario.net

Generazione Z, giovani più formati di sempre ma in affanno sull’occupazione: ecco perché - L’Osservatorio fotografa una situazione di precarietà, frutto di una serie di crisi che si sono accavallate negli ultimi ... tg24.sky.it scrive

Lavoro: tasso occupazione giovani al 68,7%, ma criticità su formazione e tirocini (Cnel) - Il tasso di occupazione dei giovani, di età compresa tra i 25 e i 34 anni, è aumentato dal 68,1% del 2023 al 68,7% del 2024, mentre il rispettivo tasso di inattività è aumentato dal 24% ... Lo riporta milanofinanza.it

Assunzioni, cresce l'occupazione giovanile: Padova è quarta in Italia con un tasso del 58 per cento - La crescita è stata poderosa e ha portato Padova a correre ben più forte della media nazionale. Scrive ilgazzettino.it

Lavoro, meno occupazione per i giovani polesani: sempre più contratti di tipo precario. Lo studio della Cna - Si mantiene stabile l'occupazione giovanile in Polesine, ma a guardare a fondo le ombre sono più delle luci. Si legge su ilgazzettino.it