Occupazione dell' aula consiliare due operatori del Mof assolti dal giudice

Assolti. Due operatori del Mof di Aversa sono stati prosciolti dal giudice monocratico di Napoli Nord per l’occupazione della sala consiliare del 21 febbraio 2020.La sentenza è di qualche settimana fa ma solo nei giorni scorsi sono state rese note le motivazioni. Per il giudice la contestazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

