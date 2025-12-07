Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta dei rifiuti urbani nell’area industriale di Novoleto. L’iniziativa proposta da ‘Lunigiana Ambiente’, società locale del gruppo Reti Ambiente, punta a migliorare la gestione dei rifiuti urbani nella zona. In Lunigiana è attivo già da tempo un Centro di raccolta intercomunale situato nel Comune di Mulazzo, in località Boceda, ma ora oltre a quella pontremolese sono previste anche altre strutture a Fivizzano e Aulla. Lo prevede il piano regionale della Toscana per la gestione dei rifiuti, noto come piano dell’economia circolare che indica il miglioramento delle raccolte differenziate con l’obiettivo di raggiungere il 75% di differenziata entro il 2028 e l’82% al 2035. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovo impianto di raccolta. L'insediamento a Novoleto ospiterà un centro di riuso