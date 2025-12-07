Nuove indicazioni nazionali infanzia primaria e media in vigore da settembre 2026 Valditara annuncia la firma definitiva nei prossimi giorni

Giuseppe Valditara utilizza il riferimento a un documento strategico della Casa Bianca sulla "cancellazione" della civiltà europea per ribadire una linea politica fondata sulla centralità dei valori dell’Occidente nei nuovi programmi scolastici italiani, prendendo le distanze da una lettura apertamente anti?europea del testo statunitense. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Consiglio di Stato “boccia” le nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria: sospeso il parere sul regolamento ministeriale. Cosa hanno detto i giudici

Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole”

66 punti e indicazioni, un solo obiettivo: offrire maggiori e nuove possibilità ai soggetti più fragili. Con una cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, a Roma, lo scorso 3... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook

Il Ministro Valditara annuncia la pubblicazione delle nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la prossima settimana: “Abbiamo introdotto nelle scuole l’educazione al rispetto, alle relazioni e all’empatia“. tuttoscuola.com/educazione-ris… Vai su X

Scuola dell'Infanzia al centro: a Siracusa un seminario su nuove Indicazioni e futuro del settore, martedì 2 dicembre - Dalle ore 16:30 alle 18:30, presso l'Istituto Comprensivo Verga – Martoglio, in Via Monsignor Caracciolo a Siracusa. Come scrive flcgil.it

Valditara annuncia: “La prossima settimana firmerò i nuovi programmi scolastici per materne, elementari e medie” - “La prossima settimana firmerò i nuovi programmi scolastici per materne, elementari e medie”: lo ha ribadito in queste ore il ministro Giuseppe Valditara nel corso di una intervista rilasciata al quot ... Segnala tecnicadellascuola.it

Siracusa. Scuola dell’Infanzia al Centro: un seminario sulle ‘Nuove Indicazioni Nazionali’ e il futuro del settore - «Scuola dell’Infanzia: Aspettative e Prospettive» è il titolo del seminario di formazione dedicato all’approfondimento delle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo cicl ... Scrive libertasicilia.it