Nel Partito Democratico si è aperta un’ennesima faglia, e questa volta il detonatore è il ddl contro l’antisemitismo presentato dal senatore Graziano Delrio. La proposta, depositata a titolo personale, ha immediatamente diviso il gruppo parlamentare e il partito. Insomma, un nuovo problema si aggiunge alla già complessa gestione di Elly Schlein, da mesi alle prese . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito