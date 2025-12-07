Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein | la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito

Lidentita.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Partito Democratico si è aperta un’ennesima faglia, e questa volta il detonatore è il ddl contro l’antisemitismo presentato dal senatore Graziano Delrio. La proposta, depositata a titolo personale, ha immediatamente diviso il gruppo parlamentare e il partito. Insomma, un nuovo problema si aggiunge alla già complessa gestione di Elly Schlein, da mesi alle prese . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nuova tegola sul pd di elly schlein la proposta di delrio sull8217antisemitismo spacca il partito

© Lidentita.it - Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuova tegola pd ellyLa nuova corrente del PD spiegata agli esseri umani - Serve a sostenere Elly Schlein, ma anche un po' no, e poi non è nemmeno proprio una corrente: cominciamo da capo ... Come scrive ilpost.it

Pd, i riformisti diventano una corrente. «Senza di noi rivince il centrodestra» - Non chiamatela corrente («abbiamo ambizioni più grandi», la promessa), ma ... Lo riporta ilmessaggero.it

Pd, la minoranza mugugna. Schlein non ascolta e pensa solo alla sfida con Meloni - Dopo il caso Amsterdam, il Pd va in pressing sulla segretaria: “Elly, correggiamo la linea”, le dicono nel partito. Da huffingtonpost.it

Elly Schlein di lotta apre una fase nuova nel Pd, tra svolta identitaria e tensioni da gestire - Le durissime accuse che Elly Schlein ha rivolto alla destra di governo durante l’assise dei socialisti europei (“democrazia a rischio con la destra al governo” con un chiaro riferimento a quanto ... affaritaliani.it scrive

nuova tegola pd ellyMorassut: «Elly acceleri il rinnovamento del Pd. No all’Aventino sulla legge elettorale» - Roberto Morassut, deputato del Pd, dopo le Regionali Elly Schlein vede una partita «apertissima» per Palazzo Chigi. Segnala ilmessaggero.it

Pd, spuntano altre due correnti: Schlein nella bufera. Ecco "ribelli" e "lealisti" - Quello che rompe la lunga pax di cui ha beneficiato la segretaria Pd praticamente da quando si insediò al terzo piano del Nazareno. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Tegola Pd Elly