Ecco un riassunto aggiornato — con quello che si sa finora — di come potrebbe essere la futura Dacia C?Neo station wagon attesa per il 2026: pro, punti critici e cosa aspettarsi Come sarà la Dacia C-Neo — cosa dicono le indiscrezioni. • Segmento & filosofia: ritorno alla familiare “pratica”. La C-Neo si propone come una station wagon familiare compatta-media di segmento C, pensata per chi cerca un’auto spaziosa e razionale, senza dover cedere a un SUV.. Obiettivo: offrire una combinazione di capacità di carico, efficienza e prezzo contenuto, andando a coprire un vuoto lasciato da modelli tradizionali di segmento C che stanno scomparendo o diventando costosi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia C-Neo 2026: come sarà la station wagon che farà scalpore