La calma prima della tempesta. Ultima giornata di batterie nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia) in questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nelle acque polacche l'Italia vorrà chiudere in maniera convincente il percorso nella rassegna continentale e nel corso delle heat mattutine il Bel Paese ha arricchito di altri finalisti il già numeroso contingente della sessione serale. Il riferimento è ad Alberto Razzetti nei 400 misti. Il ligure, campione d'Europa in carica, dovrà affrontare una serata piuttosto impegnativa, dovendo gestire anche l'altro atto conclusivo dei 200 farfalla. Il "Razzo" non è uno che si tira indietro e ci proverà al meglio delle proprie possibilità.

© Oasport.it - Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Razzetti e le due staffette 4×50 miste in finale