Nuoto Razzetti | Peccato per l’argento nei 200 farfalla Curtis | Felice per la mia prima medaglia individuale
Lublino – Mentre si svolge la quarta giornata di gare agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, l’Italia festeggia due medaglie che sono arrivate, nella giornata di ieri 6 dicembre, dai 25 metri di Lublino. A salire sul podio sono stati Alberto Razzetti, che ha messo al collo la medaglia d’argento nei 200 farfalla e Sara Curtis, che a seguito dei tre allori vinti in precedenza (due ori e un argento in staffetta), ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero. L’Azzurro delle Fiamme Gialle ha siglato il tempo di 1’52?05 e aggiunge una medaglia importante, a livello internazionale, in bacheca. Come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti
Nuoto, World Cup Toronto: Ceccon da record nei 50 dorso, Razzetti d’argento nei 200 farfalla
Nuoto, al via la stagione indoor con il 51° Trofeo Nico Sapio: a Genova Ceccon, Razzetti e i big azzurri
È STORIA Agli Europei in vasca corta in Polonia, Sara Curtis dà spettacolo! Si prende il bronzo nei 100 stile libero femminili, medaglia mai conquistata prima dall’Italnuoto nella rassegna… Con il nuovo record italiano! Alberto Razzetti è argento nei 2 - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #Nuoto #AgataMariaAmbler #AlbertoRazzetti Nuoto, risultati batterie Europei in vasca corta: Razzetti e le due staffette 4×50 miste in finale: La calma prima della tempesta. Ultima giornata di batterie nella piscina da 25 metri di Lublino… oaspor Vai su X
Razzetti argento, Sara Curtis storico bronzo: salgono a 10 le medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta - Il nuotatore ligure si conferma sul podio continentale dopo il secondo posto di Otopeni 2023 e il terzo di Kazan 2021. Scrive today.it
Alberto Razzetti non si dà pace: “Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia. Ho sbagliato tutte le virate” - Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d'argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Segnala oasport.it
Alberto Razzetti, argento con rimpianto: l’Azzurro non si dà pace - La piazza d'onore conquistata dal nuotatore ligure nella finale dei 200 metri misti lo lascia tutt'altro che soddisfatto. Lo riporta msn.com