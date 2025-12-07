Nuoto Razzetti | Peccato per l’argento nei 200 farfalla Curtis | Felice per la mia prima medaglia individuale

Lublino – Mentre si svolge la quarta giornata di gare agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, l’Italia festeggia due medaglie che sono arrivate, nella giornata di ieri 6 dicembre, dai 25 metri di Lublino. A salire sul podio sono stati Alberto Razzetti, che ha messo al collo la medaglia d’argento nei 200 farfalla e Sara Curtis, che a seguito dei tre allori vinti in precedenza (due ori e un argento in staffetta), ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero. L’Azzurro delle Fiamme Gialle ha siglato il tempo di 1’52?05 e aggiunge una medaglia importante, a livello internazionale, in bacheca. Come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it