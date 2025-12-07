Nuoto Lorenzo Deplano | Peccato per il mancato podio i tempi dei primi mi hanno sorpreso
La Finale dei 50 stile libero maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025 non ha sorriso ai colori azzurri. Nella piscina di Lublino, in Polonia, la medaglia d’oro è andata al croato Jere Hribar che ha centrato la prima affermazione continentale della sua carriera, mettendo la firma sul tempo di 20?70. Si ferma in seconda posizione il grande favorito della gara, ovvero il francese Maxime Grousset che chiude in 20?81. Stesso tempo ed argento a pari merito per l’ucraino Nikita Sheremet. Chiude in quinta posizione il nostro Leonardo Deplano che ha chiuso con il crono di 20?87. Al termine della finale odierna il nuotatore fiorentino ha analizzato quanto avvenuto in vasc a ai microfoni di Raisport: “ Peccato, oggi mi è mancato qualcosa per salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
