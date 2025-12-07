Nuoto Italia padrona d’Europa a Lublino | 5 ori e 10 podi nell’ultima giornata della competizione in vasca corta
Non svegliateci. L’Italia archivia la pratica degli Europei di nuoto in vasca corta con un’ultima giornata da urlo in cui il contatore di medaglie è andato in saturazione. Un day-6 a Lublino di 5 ori, 1 argento e 4 bronzi (10 podi) per gli azzurri in cui non si è riusciti a metabolizzare un risultato, che subito si è dovuto appuntare quanto accadeva nel riscontro successivo. Il computo complessivo dice 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi, primato nel medagliere, cosa mai accaduta precedentemente. Nei 50 dorso Sara Curtis ha conquistato il suo primo titolo continentale assoluto, diventando la prima azzurra a centrare questo obiettivo nei 50 dorso, grazie al nuovo record italiano di 25?49 a precedere la francese Analia Pigree in 25?96 e l’olandese Maaike de Waard in 25?97. 🔗 Leggi su Oasport.it
