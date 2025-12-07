Non svegliateci. L’Italia archivia la pratica degli Europei di nuoto in vasca corta con un’ultima giornata da urlo in cui il contatore di medaglie è andato in saturazione. Un day-6 a Lublino di 5 ori, 1 argento e 4 bronzi (10 podi) per gli azzurri in cui non si è riusciti a metabolizzare un risultato, che subito si è dovuto appuntare quanto accadeva nel riscontro successivo. Il computo complessivo dice 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi, primato nel medagliere, cosa mai accaduta precedentemente. Nei 50 dorso Sara Curtis ha conquistato il suo primo titolo continentale assoluto, diventando la prima azzurra a centrare questo obiettivo nei 50 dorso, grazie al nuovo record italiano di 25?49 a precedere la francese Analia Pigree in 25?96 e l’olandese Maaike de Waard in 25?97. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Italia padrona d’Europa a Lublino: 5 ori e 10 podi nell’ultima giornata della competizione in vasca corta