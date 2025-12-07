Nuoto Francesco Lazzari è bronzo nella finale dei 50 dorso! Mora sfiora il podio

Si è aperta con le due finali dei 50 dorso maschili e femminili l’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, l’ultimo atto maschile si è concluso poco fa con la vittoria dell’estone Ralf Tribuntsov che ha stampato il crono di 22?68, conquistando il titolo europeo in una finale incerta fino alla fine. Tribuntsov aveva preso un leggero margine dopo la prima vasca ed è riuscito alla fine ad anticipare al tocco tutti gli avversari. Seconda posizione ed argento per il ceco Miroslav Knedla che chiude con il crono di 22?69, ad un solo centesimo dall’oro europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

