Nuoto Europei 2025 | Italia da brividi! 15 finali per un ultimo giorno da leggenda

È un’ultima giornata ad altissima tensione per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta di Lublino 2025. La squadra azzurra si presenta all’atto conclusivo con ben 15 posti in finale, pronta a inseguire un bottino di medaglie ancora più ricco dopo aver raggiunto quota 10 podi, grazie all’argento di Alberto Razzetti nei 200 misti e allo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero, prima italiana di sempre sul podio della distanza. Nel pomeriggio occhi puntati su Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Francesco Lazzari, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Leonardo Deplano, Sara Curtis, oltre che sulle due staffette 4×50 misti maschile e femminile, entrambe in lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto Europei 2025: Italia da brividi! 15 finali per un ultimo giorno da leggenda

