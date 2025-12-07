Nuoto Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta Vince Noè Ponti

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I 200 farfalla dell’amarezza per Alberto Razzetti. L’azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. La piscina di Lublino (Polonia) non gli ha regalato quei riscontri che si sarebbe atteso. Una prova lanciata su passi da record del mondo dallo svizzero Noè Ponti, che ha sfruttato la sua velocità fino a metà gara. Poi, dai 125 ai 150 metri, il calo dell’elvetico e Razzetti che si portato in linea di galleggiamento con gli altri. Quando sembrava che il ligure stesse cambiamento passo per gli ultimi 50 metri, qualcosa non è andato per il verso giusto. Due brutte ultime vasche che gli sono costate il podio e un sesto posto in 1’50?85 che non può soddisfarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto alberto razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli europei in vasca corta vince no232 ponti

© Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta. Vince Noè Ponti

Approfondisci con queste news

Nuoto, Alberto Razzetti convince nei 200 misti al Nico Sapio. 3° Cerasuolo nei 100 rana, bene Lazzari

Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta

Nuoto, Alberto Razzetti si guadagna l’accesso alla finale nei 200 farfalla. Rimane escluso Federico Burdisso

nuoto alberto razzetti mancaNuoto, Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta. Vince Noè Ponti - L'azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. oasport.it scrive

nuoto alberto razzetti mancaEuropei nuoto, altre due medaglie con Razzetti e Sara Curtis - La striscia di medaglie continua per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia. Lo riporta ilmessaggero.it

Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta - Manca il re, Leon Marchand, e spazio a chi vuol prendersi il trono d'Europa nei 200 misti in vasca corta a Lublino. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Alberto Razzetti Manca