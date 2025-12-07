Nuoto Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta Vince Noè Ponti
I 200 farfalla dell’amarezza per Alberto Razzetti. L’azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. La piscina di Lublino (Polonia) non gli ha regalato quei riscontri che si sarebbe atteso. Una prova lanciata su passi da record del mondo dallo svizzero Noè Ponti, che ha sfruttato la sua velocità fino a metà gara. Poi, dai 125 ai 150 metri, il calo dell’elvetico e Razzetti che si portato in linea di galleggiamento con gli altri. Quando sembrava che il ligure stesse cambiamento passo per gli ultimi 50 metri, qualcosa non è andato per il verso giusto. Due brutte ultime vasche che gli sono costate il podio e un sesto posto in 1’50?85 che non può soddisfarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Nuoto, Alberto Razzetti convince nei 200 misti al Nico Sapio. 3° Cerasuolo nei 100 rana, bene Lazzari
Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta
Nuoto, Alberto Razzetti si guadagna l’accesso alla finale nei 200 farfalla. Rimane escluso Federico Burdisso
DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti Nuoto, Alberto Razzetti entra in finale con tranquillità nei 400 misti a Lublino. Mantegazza fa il personale, ma non basta: Alberto Razzetti è atteso a un’altra giornata impegnativa, l’ultima degli Europei 2025 di… oasport Vai su X
Campionati Europei di NUOTO in vasca corta - Lublino (Pol) - Alberto Razzetti vince la medaglia d'argento nei 200 misti con il tempo di 1'52"05! #FiammeGialle #NoiconVoi - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta. Vince Noè Ponti - L'azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. oasport.it scrive
Europei nuoto, altre due medaglie con Razzetti e Sara Curtis - La striscia di medaglie continua per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia. Lo riporta ilmessaggero.it
Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta - Manca il re, Leon Marchand, e spazio a chi vuol prendersi il trono d'Europa nei 200 misti in vasca corta a Lublino. Scrive oasport.it