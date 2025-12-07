Nuoto Alberto Razzetti entra in finale con tranquillità nei 400 misti a Lublino Mantegazza fa il personale ma non basta
Alberto Razzetti è atteso a un’altra giornata impegnativa, l’ultima degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il ligure dovrà affrontare un programma gare che nella sessione serale contemplerà le finali dei 200 farfalla e dei 400 misti. Il ticket per quest’ultima prova è stato staccato stamane nelle batterie del day-6 polacco. Razzetti, inserito nell’ultima heat, si è regolato sui tempi degli altri, consapevole di quello che potesse servire per entrare in finale. L’azzurro ha cercato, al meglio delle proprie possibilità, di economizzare lo sforzo, ben sapendo quale sarà la spesa energetica negli atti conclusivi in cui sarà presente. 🔗 Leggi su Oasport.it
