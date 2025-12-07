Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia nono giorno
Oggi si conclude la Novena all’Immacolata Concezione, nelle sue mani purissime poniamo le nostre intenzioni. Confidiamo nella sua intercessione per ottenere la grazia desiderata. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854 da Papa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
