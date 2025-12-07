Norris vince il Mondiale di Formula Uno! Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta Lando finisce terzo!
E’ finito in questi minuti il Mondiale di Formula Uno, si è tenuto il Gran Premio di Abu Dhabi, una corsa in bilico fino alla fine. E’ stato un Gran Premio di Abu Dhabi avvincente e ha visto alla fine un finale straordinario. Dopo una lunga attesa per la prima volta Lando Norris è campione del mondo, è entrato nella storia della Formula Uno con la McLaren che ha vinto sia il Mondiale piloti che il Mondiale costruttori, gli bastava il terzo posto ed è cosi arrivato terzo a fine gara. Una gara avvincente con Verstappen che ha dominato dall’inizio alla fine ma non è servita per la vittoria del titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it
