Norris vince il Mondiale di Formula Uno! Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta Lando finisce terzo!

Sportface.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ finito in questi minuti il Mondiale di Formula Uno, si è tenuto il Gran Premio di Abu Dhabi, una corsa in bilico fino alla fine.  E’ stato un Gran Premio di Abu Dhabi avvincente e ha visto alla fine un finale straordinario. Dopo una lunga attesa per la prima volta Lando Norris è campione del mondo, è entrato nella storia della Formula Uno con la McLaren che ha vinto sia il Mondiale piloti che il Mondiale costruttori, gli bastava il terzo posto ed è cosi arrivato terzo a fine gara. Una gara avvincente con Verstappen che ha dominato dall’inizio alla fine ma non è servita per la vittoria del titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Gp Singapore, Russell sogna e vince: sul podio con Verstappen e Norris

Russell vince su Verstappen e Norris. Leclerc 6°, Hamilton 7°, alla McLaren il titolo costruttori

Villeneuve, Hakkinen e l'oroscopo al Mondiale. Jacques: "Vince Max". Mikka: "No, Piastri o Norris"

norris vince mondiale formulaLando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Scrive ilmessaggero.it

norris vince mondiale formulaF1, Gp Abu Dhabi: Lando Norris vince il suo primo mondiale in carriera - Max Verstappen domina il Gp di Abu Dhabu, ma perde il titolo iridato per la quinta volta. Secondo rainews.it

norris vince mondiale formulaF1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... lapresse.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Norris Vince Mondiale Formula