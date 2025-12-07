Norris terzo ad Abu Dhabi è campione del mondo! A Verstappen non basta il successo

Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell’ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del mondo grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri. All’olandese, invece, non basta l’ottavo successo di quest’anno sul tracciato di Yas Marina, che lo porta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Norris terzo ad Abu Dhabi, è campione del mondo! A Verstappen non basta il successo

Approfondisci con queste news

Verstappen in pole ad Austin davanti a Norris, terzo Leclerc

Gp Austin, diretta: Verstappen in pole davanti a Norris, Leclerc parte terzo. Dove vederla

Formula 1, Gran Premio di Austin: Verstappen e Norris aprono la gara, Leclerc parte terzo

Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo. Qualifiche vibranti e ricche di sorprese fin dal primo momento. ? - facebook.com Vai su Facebook

#F1 GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen in pole davanti a Norris, terzo Piastri ? @JulianDAgata Vai su X

F1 diretta GP Abu Dhabi: Norris è il campione del mondo! Segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Riporta corrieredellosport.it

Lando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Lo riporta fanpage.it

Formula1, Norris gestisce ad Abu Dhabi ed è campione del mondo - (askanews) – Ci sono Mondiali che si vincono con un sorpasso all’ultima curva, e altri che si conquistano con una gestione mentale perfetta. Come scrive askanews.it