Norris lacrime di gioia | Abbiamo fatto la storia ora so cosa prova Max Grato a mamma e papà

Il neo campione del mondo: "Ringrazio i miei genitori per avermi permesso di inseguire il mio sogno. Ho un team straordinario, vi meritate tutto. È stato un percorso molto lungo. È stato un onore gareggiare con Max e Oscar". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris, lacrime di gioia: "Abbiamo fatto la storia, ora so cosa prova Max. Grato a mamma e papà"

F1: Norris campione del mondo 2025, festa e e lacrime: «Una gioia da impazzire». Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi Live

? Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale di Formula Uno. Al secondo posto il leader della classifica Lando Norris. Terza l'altra McLaren di Oscar Piastri. EPA/ALI HAIDER - facebook.com Vai su Facebook

Norris, lacrime di gioia: "Abbiamo fatto la storia, ora so cosa prova Max. Grato a mamma e papà" - Il neo campione del mondo: "Ringrazio i miei genitori per avermi permesso di inseguire il mio sogno. Da msn.com

Norris scoppia in lacrime: è il nuovo campione della Formula 1. Il pianto della mamma e il bacio con la fidanzata - Il britannico della McLaren si commuove dopo il Gp Abu Dhabi, in cui gli è bastato il terzo posto per vincere il titolo piloti: tutti i dettagli ... Lo riporta corrieredellosport.it

F1: Norris in lacrime, 'una gioia da impazzire' - In collegamento con il team radio, il pilota inglese, ha ringraziato tutti in lacrime, scherzando poi 'Non sto piangendo... Da msn.com