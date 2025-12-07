Norris lacrime di gioia | Abbiamo fatto la storia ora so cosa prova Max Grato a mamma e papà

Gazzetta.it | 7 dic 2025

Il neo campione del mondo: "Ringrazio i miei genitori per avermi permesso di inseguire il mio sogno. Ho un team straordinario, vi meritate tutto. È stato un percorso molto lungo. È stato un onore gareggiare con Max e Oscar".

norris lacrime di gioia abbiamo fatto la storia ora so cosa prova max grato a mamma e pap224

© Gazzetta.it - Norris, lacrime di gioia: "Abbiamo fatto la storia, ora so cosa prova Max. Grato a mamma e papà"

