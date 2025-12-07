Norris campione del mondo di Formula 1 per 2 punti | ‘Ho pianto’ Verstappen vince ma non basta

Il giorno in cui Lando Norris è diventato cigno: ‘Una sensazione fantastica’. A Yas Marina il destino ha scelto. Max Verstappen ha vinto l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, ma non è bastato. Lando Norris, terzo al traguardo, ha strappato il titolo mondiale piloti al rivale olandese per soli due punti: 423 contro 421. Un soffio che diventa storia. Sul podio, tra l’arancione McLaren e il boato delle tribune, il britannico ha compiuto la trasformazione definitiva: da talento brillante a nuovo re della Formula 1. “Campione del mondo? Oddio, non pensavo che avrei pianto, ma l’ho fatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

norris campione mondo formulaLando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Lo riporta msn.com

norris campione mondo formulaF1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... lapresse.it scrive

norris campione mondo formulaLando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Si legge su fanpage.it

