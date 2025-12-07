Norris campione del mondo di Formula 1 per 2 punti | ‘Ho pianto’ Verstappen vince ma non basta
Il giorno in cui Lando Norris è diventato cigno: ‘Una sensazione fantastica’. A Yas Marina il destino ha scelto. Max Verstappen ha vinto l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, ma non è bastato. Lando Norris, terzo al traguardo, ha strappato il titolo mondiale piloti al rivale olandese per soli due punti: 423 contro 421. Un soffio che diventa storia. Sul podio, tra l’arancione McLaren e il boato delle tribune, il britannico ha compiuto la trasformazione definitiva: da talento brillante a nuovo re della Formula 1. “Campione del mondo? Oddio, non pensavo che avrei pianto, ma l’ho fatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
