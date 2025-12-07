Norris campione del mondo chi è il nuovo re della Formula 1
(Adnkronos) – Lando Norris è il campione del mondo 2025 di Formula 1. Il 26enne pilota inglese vince il titolo con 423 punti, due in più di Max Verstappen (421 punti), mentre Oscar Piastri con l'altra McLaren chiude a 410 punti. Per il pilota britannico il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi è il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren, campione costruttori in F1 tra i mugugni
Formula1, Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti
Norris campione se… in Qatar il primo match point per l’inglese
Lando Norris Campione del Mondo! Dopo una stagione ricca di colpi di scena Lando Norris conquista il titolo mondiale dribblando tutte le insidie della gara più importante della sua carriera. Max Verstappen vince l’ottava gara stagionale ma giunge second Vai su X
Le foto più belle di Margarida Corceiro, la splendida fidanzata di Lando Norris nuovo campione del mondo di Formula 1 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, Lando Norris è campione del mondo. Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta - Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Secondo iltempo.it
Norris campione del mondo, chi è il nuovo re della Formula 1 - Il 26enne pilota inglese vince il titolo con 423 punti, due in più di Max Verstappen (421 punti), mentre Oscar Piastri con l'altra McLaren chiud ... Si legge su adnkronos.com
Lando Norris campione del mondo per 2 punti: vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi - Lando Norris completa l'opera e chiude il Gran Premio di Abu Dhabi in terza posizione, proprio quella che gli serviva per laurearsi Campione del Mondo di ... oasport.it scrive