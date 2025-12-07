Nonostante la sua retorica a Infantino interessa poco dell’Africa e della sua Coppa Guardian

Stando al  Guardian, la Coppa d’Africa continua a occupare uno spazio ambiguo nel panorama del calcio globale: un torneo di enorme valore sportivo e simbolico che, soprattutto in Europa, viene ancora troppo spesso letto in funzione degli interessi dei grandi club e dei campionati occidentali. Tra slittamenti continui, pressioni della Fifa, scelte politiche discutibili e un calendario sempre più soffocato, il calcio africano sembra costretto a ritagliarsi margini sempre più stretti per esistere davvero come protagonista. La Coppa d’Africa (Guardian). Ne scrive così il quotidiano britannico: “ Per uno che prima dell’ultimo Mondiale ha dichiarato di sentirsi africano, Infantino ha uno strano modo di dimostrarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

