Nonostante la sua retorica a Infantino interessa poco dell’Africa e della sua Coppa Guardian
Stando al Guardian, la Coppa d’Africa continua a occupare uno spazio ambiguo nel panorama del calcio globale: un torneo di enorme valore sportivo e simbolico che, soprattutto in Europa, viene ancora troppo spesso letto in funzione degli interessi dei grandi club e dei campionati occidentali. Tra slittamenti continui, pressioni della Fifa, scelte politiche discutibili e un calendario sempre più soffocato, il calcio africano sembra costretto a ritagliarsi margini sempre più stretti per esistere davvero come protagonista. La Coppa d’Africa (Guardian). Ne scrive così il quotidiano britannico: “ Per uno che prima dell’ultimo Mondiale ha dichiarato di sentirsi africano, Infantino ha uno strano modo di dimostrarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nonostante la sua retorica, a Infantino interessa poco dell’Africa e della sua Coppa (Guardian). "Prima dell'ultimo Mondiale, ha dichiarato di sentirsi africano. La verità è che è del tutto indifferente alla Coppa d'Africa che per sopravvivere si gioca a gennaio" htt - facebook.com Vai su Facebook
Nonostante la sua retorica, a Infantino interessa poco dell’Africa e della sua Coppa (Guardian) - febbraio perché Infantino trova che altre competizioni siano più importanti. Segnala ilnapolista.it
Infantino super tifoso dell'Inter: la foto dalla Casa Bianca fa il giro del web - È virale la foto pubblicata sui social dal presidente della FIFA Gianni Infantino, orgoglioso tifoso dell'Inter il giorno dopo la straordinaria semifinale di Champions League contro il Barcellona. Riporta corrieredellosport.it