Nonno e nipotina uccisi dai due pitbull di famiglia | Una scena brutale

A Tullahoma, in Tennessee, un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la nipotina di tre mesi sono stati trovati morti dopo un attacco dei cani di famiglia in casa. La strage è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. L'attacco e l'allarmeSecondo il comunicato diffuso dall’ufficio. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Forte dei Marmi: nonno porta nipotina in auto sulla spiaggia per vedere le onde. Multa di mille euro

Francesco Moser conosce la nipotina: la prima foto da nonno con la figlia di Ignazio e Cecilia e il consuocero

Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale”

Un nonno e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati morti in casa dopo l’aggressione dei 7 pitbull di famiglia Una tragedia su cui la polizia sta ancora indagando - facebook.com Vai su Facebook

“Una scena brutale”: nonno e nipotina di 3 mesi sbranati a morte da i loro due pittbull. Un vicino di casa: “Quei cani avevano già ucciso il mio gatto” - Una scena brutale a Tullahoma: i cani stavano ancora attaccando le vittime quando sono arrivati gli agenti, che hanno dovuto abbatterli ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Nonno e nipotina di 3 mesi sbranati dai cani in strada: «Una scena brutale». I pitbull uccisi per fermare l'attacco - Un nonno e la sua nipotina sono stati trovati morti dopo un violento attacco da parte di alcuni pitbull. Lo riporta msn.com

Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale” - A Tullahoma (Tennessee) un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati senza vita dopo essere stati attaccati ... Scrive fanpage.it