Non devono mancare sacrificio e corsa C’è convinzione e voglia di risalire in classifica

"Dovremo ripetere la prestazione contro il Giulianova, non devono mancare sacrificio e corsa". Mister Stefano Cuccù parla così in vista del derby odierno del Castelfidardo sul campo della Vigor Senigallia. "Un avversario di medio alta classifica, che ultimamente si è rinforzato. Un loro punto di forza è di sicuro l’allenatore, forse uno dei migliori della categoria. Fa giocare molto bene la squadra con idee, certezze, tanta sicurezza. Ci aspetta una formazione organizzata, che corre molto, ordinata, con qualche problema nell’organico ma ha una rosa ampia. Da parte nostra dovremo fare una partita di grande attenzione e di grande corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

