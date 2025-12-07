In queste settimane si susseguono interventi per discutere l’attivazione del semestre filtro per l’ingresso a matematica. È evidente che qualcosa non ha funzionato. Una folla di giovani neodiplomati hanno riposto speranze ed energia in questo esercizio reso complesso – e forse inattuabile – da regole fatte malissimo. Un’analisi completa si potrà fare solo dopo più in là. Confido che qualcosa si salvi, senza lasciare decine di migliaia di ragazzi senza l’immissione a Medicina e con la perdita secca di un semestre, che inciderà molto sul loro percorso universitario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non c’è autocritica sul fallimento dei test di medicina, l’ultima è accusare gli insegnanti di matematica di detestare la fisica