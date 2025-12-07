Noi cattolici abbiamo da imparare da Charlie Kirk
Il sacerdote siciliano Salvatore Priola, nel saggio «La consegna», riflette sul ruolo sempre più marginale di religiosi e fedeli nella vita pubblica: «L’etichetta di cattolico è un aggravio, ma le famiglie non deleghino la formazione dei figli a chi vuole cancellare le radici culturali». Salvatore Priola, presbitero della chiesa di Palermo dal 1996, ha insegnato antropologia filosofica e antropologia della religione alla pontificia facoltà teologica di Sicilia, e per le edizioni Pozzo di Giacobbe ha pubblicato un libro molto potente intitolato La consegna, una profonda riflessione sul ruolo dei cristiani nella vita pubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Questa sera alle 21.00 su Teleregione Live sarà nostra ospite Rosy Bindi. Con Paolo Sanna abbiamo parlato di Vittorio Bachelet, del ruolo dei cattolici nella Costituente e del suo ultimo libro dedicato alla sanità: "Una sanità uguale per tutti – perché la salute è - facebook.com Vai su Facebook
Domanda: "Alcuni cattolici in Europa credono che l’ #Islam sia una minaccia alla identità cristiana dell’Occidente. Hanno ragione o cosa vorrebbe dire loro?". La risposta di #LeoneXIV: "So che in Europa sono presenti tante volte paure ma il più delle volte son Vai su X