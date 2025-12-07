Nodi idraulici del modenese | nuovi interventi del Consorzio Burana

Modenatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio della Bonifica Burana opera in un territorio che nella parte di pianura è nel cuore della produzione agroalimentare del Paese, la cui vitalità è strettamente connessa all’attività irrigua del Consorzio, tanto più in anni di eventi climatici estremi ed estati drammaticamente siccitose. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

