No Tav l' 8 dicembre la marcia a 20 anni dallo sgombero di Venaus | tensioni alle reti di San Didero
Momenti di tensione alla vigilia di una data importante per il movimento No Tav: l'8 dicembre 2025, giornata di marcia popolare da Venaus a San Giuliano a distanza di vent'anni dalla notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, giorno dello sgombero del presidio di Venaus. Nella serata di sabato, 6. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Giardini San Domenico. Nuova tabella di marcia: "Cantiere da dicembre"
Condividiamo con voi la tradizionale e attesa marcia dell'8 dicembre organizzata da Pro Loco Orgiano. - facebook.com Vai su Facebook
Il popolo No-Tav annuncia per l'8 dicembre la marcia del ventennale dello sgombero di Venaus lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
No Tav, l'8 dicembre la marcia a 20 anni dallo sgombero di Venaus: tensioni alle reti di San Didero - Lione che da Venaus porterà i militanti al presidio di San Giuliano ... Lo riporta torinotoday.it
No Tav in Val di Susa, blitz al cantiere di San Didero: attivisti allontanati con idranti e lacrimogeni - Una nuova «iniziativa» è in programma nel tardo pomeriggio di domenica 7 dicembre ... torino.corriere.it scrive
I no Tav occupano la casa della "signora che piange" - Sale la tensione in vista della manifestazione dell'8 dicembre ... Riporta rainews.it