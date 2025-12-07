No preparare il porridge perfetto non è facile come sembra

«Come si fa il porridge» è stata la frase più digitata dagli italiani su Google nel 2025, nella sezione - appunto - dei “come si fa”. Giusto per completezza d'informazione: tra i personaggi ha vinto a mani basse Lucio Corsi; tra le ricette il casatiello napoletano; tra gli addii più sentiti, quello a Papa Francesco; tra le serie ha primeggiato Monster: La storia di Ed Gein e tra i film Conclave di Edward Berger. Mentre tra i “come si fa”, dicevamo, il porridge segnala una precisa e positiva svolta salutista della popolazione, visto che l'avena - ormai è noto anche in terra di brioche e cappuccino - è sanissima, specie se consumata di prima mattina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

