No Ponte Capo Peloro accusa il Governo di cercare deroghe a Bruxelles | L’Europa tenga gli occhi aperti

La partita sul Ponte sullo Stretto si gioca sempre più nelle sedi europee. Dopo i rilievi della Corte dei conti, che hanno messo in evidenza criticità legate al possibile contrasto con le norme comunitarie su ambiente e concorrenza, il Governo italiano è impegnato in una serie di interlocuzioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il comitato No ponte Capo Peloro auspica che la Commissione "faccia rispettare le normative ambientali, senza ascoltare le richieste del governo" - facebook.com Vai su Facebook

Il corteo no ponte a Messina, Floridia: “Vogliamo i miliardi per ospedali, scuole e strade” - Sottolinea la senatrice del M5S Barbara Floridia: “Siamo qui per dire no a questo progetto. tempostretto.it scrive

“L’Europa fermi il progetto del ponte sullo Stretto” - E interviene il comitato No ponte Capo Peloro: “Ci appelliamo all’Europa. Da msn.com

No al Ponte: 15mila in corteo. E i ministri si danno alla fuga - E i ministri si danno alla fuga" pubblicato il 30 Novembre 2025 a firma di Manuela Modica e Lucio Musolino ... Riporta ilfattoquotidiano.it

No Ponte, associazioni e movimenti in piazza a Messina: «Opera inutile e dannosa» - In strada prevista la presenza di migliaia di cittadini insieme a Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF It ... Riporta meridionews.it

Organizzatori corteo no ponte, 'un record, siamo 15 mila' - Nonostante la pioggia battente la manifestazione contro il ponte sullo Stretto, a Messina, ha avuto una grande partecipazione. msn.com scrive

Ponte sullo stretto, la protesta del comitato di Capo Peloro - vIl comitato no Ponte Capo Peloro ha manifestato a Piazza Montecitorio esprimendo il proprio dissenso al progetto Ponte sullo Stretto. Riporta notizie.tiscali.it