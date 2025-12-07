Nissan Frontier Pro | il nuovo pick-up globale prodotto in Cina
Il nuovo pick-up della casa automobilistica giapponese offre motori benzina, diesel e plug-in hybrid con una autonomia in elettrico di 135 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Jean Garrido at Nissan Guam - facebook.com Vai su Facebook
Nissan Frontier Pro: il nuovo pick-up globale prodotto in Cina - up della casa automobilistica giapponese offre motori benzina, diesel e plug- Segnala msn.com
Nissan Frontier Pro 2025: il pick-up plug-in, non solo per la Cina [FOTO] - Tra le novità del Salone di Shanghai 2025, c’è la Nissan Frontier Pro. Riporta motorionline.com
Nissan testa il nuovo sistema ProPilot a Tokyo - Il centro di Tokyo è stato scelto da Nissan per dare il via alle dimostrazioni della nuova generazione del sistema di assistenza alla guida ProPilot che, in Giappone, in base a quanto si apprende dal ... Lo riporta ansa.it