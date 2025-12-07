Nicole Kidman vorrebbe diventare amica di Lily Allen o almeno pranzarci insieme

E chissà cosa potrebbero raccontarsi, dato che entrambe stanno passando per un divorzio complesso e, molto probabilmente, hanno più di un paio di idee su cui confrontarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicole Kidman vorrebbe diventare amica di Lily Allen, o almeno pranzarci insieme

A casa di Nicole Kidman le luci di Natale si accendono a novembre e restano fino a quando diventano “luci invernali”. Un piccolo movimento personale: illuminare la vita tutto l’anno. #NicoleKidman #ChristmasVibes #HolidaySeason #WinterLights #CelebIn - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman dice che le sue figlie di 17 e 14 anni hanno sviluppato una “armatura” per i social media - In una conversazione con Ariana Grande per Interview Magazine, Nicole Kidman ha riflettuto insieme alla star di “Wicked” sul momento di grande rilevanza dei social media. Scrive msn.com