Nicola soddisfatto | Per la Cremonese non è scontato nulla Sogno Europa? Penso che…

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola analizza il successo della Cremonese e guarda avanti: “Nulla è scontato, si riparte sempre da zero” Il tecnico grigiorosso esalta il gruppo Dopo il convincente successo per 2-0 nello scontro diretto contro il Lecce, l’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini. Il tecnico ha sottolineato come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cremonese, Nicola: "Sono soddisfatto della prova dei miei. Vardy? Prossima settimana" - 1 contro il Como ai microfoni di Dazn: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui e fare la ... tuttomercatoweb.com scrive

Nicola: "Io, sognatore con le scarpe di piombo, a Cremona non voglio robot. Vardy? ha ancora fame" - Davide Nicola si siede al tavolo e fa: "Ha mai sentito parlare di giocatore pensante? gazzetta.it scrive

