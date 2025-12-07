Nicola Baldelli morto l' ex vicesindaco di Monterosi | per 44 anni colonna del Comune

È morto Nicola Baldelli, ex vicesindaco di Monterosi e padre della consigliera comunale Katiuscia Baldelli. Il paese piange la scomparsa dello storico amministratore e figura di riferimento della vita politica locale. Nato a Civita Castellana, aveva 79 anni e 44 li ha dedicati al servizio delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it