La giovanile del Movimento 5 Stelle: “Finalmente un modello politico credibile, vicino ai territori e alle esigenze delle nuove generazioni”. Il Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle, esprime pieno sostegno alla prospettiva di un ruolo centrale di Roberto Fico nel futuro politico della regione. Per decine di attivisti e partecipanti agli incontri territoriali, l’ex Presidente della Camera rappresenta infatti la persona giusta per inaugurare una nuova fase politica e sociale in Campania. Molti giovani lo considerano un modello credibile, capace di coniugare coerenza istituzionale e vicinanza al territorio, qualità che ne fanno una figura di riferimento non soltanto a livello regionale ma anche nazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Network Giovani Campania: “Con Roberto Fico una nuova fase per la Campania”