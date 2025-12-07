Netflix-Warner è un n cappio attorno al mercato cinematografico un gruppo di registi anonimi scrive ai deputati Usa Jean Fonda | Catastrofico
L’accordo commerciale Netflix-Warner è “catastrofico” e “minaccia l’intera industria dell’intrattenimento”. Parola di Jane Fonda. Una delle attrici più iconiche del sistema hollywoodiano di fine Novecento si è espressa sull’intesa epocale e clamorosa tra una delle più antiche società statunitensi di intrattenimento e il nuovo impero dello streaming. “La notizia che Warner Bros Discovery ha accettato un’offerta di acquisto è un’allarmante escalation del processo di consolidamento che minaccia l’intera industria dell’intrattenimento, il pubblico democratico che la segue e il Primo Emendamento”. La 87enne interprete di Sindrome cinese e Il cavaliere elettrico, nonché membro attivo del Comitato per il Primo Emendamento, aveva in realtà pubblicato sul sito TheAnkler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Netflix valuta l’acquisto di Warner Bros.
Netflix acquisisce warner bros e il futuro delle uscite cinematografiche
Netflix starebbe valutando l’acquisto di Warner Bros.
Dopo l'annuncio dell'acquisizione, Netflix conferma che per ora non ci saranno modifiche al servizio, almeno fino alla conclusione dell'operazione. https://cinema.everyeye.it/notizie/netflix-avverte-iscritti-affare-warner-oggi-non-cambia-niente-846732.html?ut - facebook.com Vai su Facebook
Netflix ha appena mandato una mail per annunciare l'acquisizione di Warner Bros. E attenzione, perché è importante: parla solo di Warner Bros. Discovery non viene minimamente citata. Come è già stato riportato da alcune fonti molto probabilmente rimarrà i Vai su X
Netflix Exploring Warner Bros Bid, Taps Investment Bank That Handled Paramount-Skydance - Netflix has retained financial advisory firm Moelis & Co to explore a potential bid for Warner Bros. Secondo finance.yahoo.com
Netflix’s Warner Bros. Bid Would Include Theater Releases - that it will keep releasing the studio’s films in theaters if it’s successful in buying the company, people familiar with ... Lo riporta uk.finance.yahoo.com
Netflix interessata alla Warner Bros? Uno dei CEO è assai perplesso - Da quando si è detto che la Paramount Skydance sarebbe interessata alla Warner Bros. Scrive comingsoon.it