Netflix-Warner è un cappio attorno al mercato cinematografico un gruppo di registi anonimi scrive ai deputati Usa Jean Fonda | Catastrofico
L’accordo commerciale Netflix-Warner è “catastrofico” e “minaccia l’intera industria dell’intrattenimento”. Parola di Jane Fonda. Una delle attrici più iconiche del sistema hollywoodiano di fine Novecento si è espressa sull’intesa epocale e clamorosa tra una delle più antiche società statunitensi di intrattenimento e il nuovo impero dello streaming. “La notizia che Warner Bros Discovery ha accettato un’offerta di acquisto è un’allarmante escalation del processo di consolidamento che minaccia l’intera industria dell’intrattenimento, il pubblico democratico che la segue e il Primo Emendamento”. La 87enne interprete di Sindrome cinese e Il cavaliere elettrico, nonché membro attivo del Comitato per il Primo Emendamento, aveva in realtà pubblicato sul sito TheAnkler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
