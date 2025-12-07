Dopo una complessa e lunga gara d’appalto, Netflix è emersa come vincitrice, accettando di acquisire lo storico studio Warner Bros. Discovery (WBD) e tutti i suoi vasti asset. Questa acquisizione da parte del gigante dello streaming segna un potenziale terremoto nell’industria dell’intrattenimento, generando subito risentimento, in particolare da parte di Paramount, che starebbe valutando un ricorso legale sull’esito della gara. Nonostante le polemiche, il CEO di Netflix, Ted Sarandos, è già concentrato sui prossimi passi, con un focus primario sulle imminenti uscite cinematografiche di WBD e, soprattutto, sul destino del DC Universe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Netflix e WBD: Quale futuro per il DC Universi di James Gunn dopo l’acquisizione da parte del colosso dello streaming?