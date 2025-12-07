Netflix celebra il primo gennaio con la terza stagione della nuova serie di Harlan Coben
Il panorama delle serie tv ispirate alle opere di Harlan Coben si prepara a incantare gli appassionati anche nel 2026, con una nuova produzione in arrivo. Dopo aver visto quattro adattamenti quest’anno, l’attesa per il prossimo capitolo televisivo si concentra già sul debutto del 1° gennaio, che continuerà a consolidare la collaborazione tra l’autore e le piattaforme di streaming. Determinare le innovazioni e le tendenze di questa produzione permette di comprendere come il racconto delle storie di Coben si evolverà nelle settimane a venire. la prossima serie di harlan coben su netflix: «run away» in uscita il 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
