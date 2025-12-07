netflix acquisisce warner bros cosa cambia in italia

l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix e le sue implicazioni. La recente operazione strategica di Netflix, che ha acquistato una significativa quota di Warner Bros., rappresenta uno dei più grandi accordi nel settore dei media. Tale transazione, ancora in fase di approvazione da parte delle autorità statunitensi, potrebbe influenzare profondamente l’attuale scenario delle piattaforme di streaming e della distribuzione cinematografica, portando alla creazione di un “super-catalogo”. La rilevanza di questa operazione risiede nel valore stimato di circa 80 miliardi di dollari, che rende l’andamento della trattativa uno degli argomenti più discussi nel settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

