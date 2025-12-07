Netanyahu | no Palestina per distruggerci
16.48 Il premier israeliano Netanyahu non si ritirerà dalla vita politica se riceverà la grazia dal presidente Herzog. Lo ha detto lui stesso al termine della conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Merz. "Sono preoccupati per il mio futuro", ha ironizzato, "ma lo sono anche gli elettori,decideranno loro,abbiamo grandi compiti da svolgere". "Non creeremo uno Stato palestinese alle nostre porte che si impegnerà a distruggerci", ha detto in conferenza."Ci sono opportunità di pace,presto fase 2. Ne parlerò con Trump entro fine mese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
