Netanyahu tira dritto | no al ritiro dalla politica in cambio della grazia

Benjamin Netanyahu non intende fare concessioni sulla richiesta di grazia presentata al presidente israeliano Isaac Herzog. Il capo del governo di Tel Aviv ritiene la sua proposta di ricevere l’immunità legale dai tre filoni del processo per corruzione che lo vede imputato non come qualcosa su cui negoziare, ma come un atto dovuto per la sicurezza e la stabilità dello Stato Ebraico: interrogato in conferenza stampa a margine della visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz in Israele sulla possibilità di barattare l’accettazione della grazia da parte di Herzog con l’annuncio del suo ritiro della politica alla fine del suo sesto governo e della legislatura, col voto dell’autunno 2026, Netanyahu si è detto non disponibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Netanyahu tira dritto: no al ritiro dalla politica in cambio della grazia

